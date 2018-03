Siracusa, i Nas chiudono un panificio in via Elorina

Gravi carenze igieniche che hanno portato alla chiusura di un panificio in via Elorina a Siracusa. Ieri i Carabinieri e i Nas, in collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale, hanno messo i sigilli all'esercizio pubblico.

Il valore economico dell’infrastruttura oggetto del provvedimento ammonta a circa 200.000 euro.