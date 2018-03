Siracusa, Operazione Bronx: altri due arresti per spaccio

Sono scattate le manette per altri due presunti spacciatori del Bronx. Così i Carabinieri non lasciano respiro alla malavita in una delle zone più difficili della città. A finire in manette Giuseppe Capodieci, 48 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato, e Carmelo Nillo, 32 anni, disoccupato siracusano con precedenti.

I due sono stati sorpresi proprio nell'atto di cedere a due assuntori locali dosi di sostanze stupefacenti. Perquisita l'intera zona i militari hanno trovato, ben nascosta fra i rovi di una piccola aiuola vicina alla zona di spaccio, una busta con all’interno 50 dosi di cocaina pronte per essere vendute nell’arco del pomeriggio e della serata. I due soggetti sono stati trovati in possesso di 50 e 160 euro in banconote da piccolo taglio, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. La droga sequestrata, destinata agli assuntori siracusani, avrebbe fruttato complessivamente circa 1000 euro.

I due sono stati chiusi al Cavadonna.