Siracusa, sicurezza stradale: summit in Prefettura

E' necessaria una costante sinergia interistituzionale sulla strade Siracusane per garantire sempre una maggiore sicurezza. Questo quanto venuto fuori da un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura con Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Polizie locali e Anas.

Tutti d'accordo con il procedere nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, ad una puntuale mappatura dei sinistri stradali in ambito provinciale, corredata da una approfondita analisi delle relative cause. Sulla scorta dei dati acquisiti, saranno indirizzate le conseguenti strategie di contenimento del fenomeno infortunistico, sia sotto il profilo della prevenzione che del contrasto delle più pericolose condotte di guida che sono le principali cause degli incidenti stradali, quali la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, gli eccessi di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’uso del cellulare e dello smartphone durante la guida.