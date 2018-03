Progetto Siracusa, bocciata riduzione Tari

"Il consiglio comunale di Siracusa ha bocciato stamattina la prima delle nostre proposte per ridurre la Tasi nella nostra città" - lo annunciano Cetty Vinci e Salvo Sorbello, consiglieri comunali di Progetto Siracusa.

Questa mattina il consiglio è riunito con una serie di punti all'ordine del giorno da discutere, tanto che la seduta durerà per tutta la giornata.

"A nostro avviso - dichiarano i due - era possibile intanto dare un segnale importante di riduzione delle imposte, così da impostare il bilancio di previsione del Comune per il 2018 sul taglio delle spese inutili e non basandosi sempre su tasse e tariffe a carico di famiglie ed imprese siracusane."