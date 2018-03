Pachino, domenica la seconda edizione del "Trofeo del Mediterraneo"

Il Parco urbano cittadino torna a fare da scenario al “Trofeo del Mediterraneo”. Gli amanti del pedale si ritroveranno domenica 18 marzo per la seconda edizione del percorso “XC” di mountain bike, valido per la seconda tappa del “Torneo del Mediterraneo”.

L’evento è organizzato dall’associazione “Mtb Pachino”, in collaborazione con il Comune di Pachino e il centro Csain Ciclismo della provincia di Siracusa.

Come lo scorso anno si tratta di un percorso lungo 2,6 km e possono partecipare tutti gli atleti che sono in regola con il tesseramento Csain ed Fci, e gli altri enti della consulta per l’anno sportivo 2018.

Il raduno dei cicloamatori è previsto per le 7,30 al Parco urbano, dal lato di viale Aldo Moro e la partenza avverrà alle 9,30. Le iscrizioni potranno essere effettuate nei canali social dell’associazione e anche il giorno stesso dell’evento. Sono previsti premi per i primi 3 classificati di ognuna delle 13 categorie e le prime 3 società.

"La novità di questa edizione – ha dichiarato Toni Drago, presidente del club Mtb Pachino – è l’apertura alla categoria “cuccioli”, su cui stiamo puntando molto per attirare alla pratica di questo sport anche i più piccoli e farli crescere nei vivai delle società".

"Questa amministrazione – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Andrea Nicastro -, ha il merito di avere avviato buone pratiche, non solo per la fruizione dei luoghi ma anche per il coinvolgimento sano dei cittadini e, in particolare, degli appassionati di sport e di bicicletta che nell’ultimo periodo sono sempre più numerosi. Sono certo che, così come accaduto lo scorso anno, sarà un evento partecipato".