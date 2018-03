Noto, Tu Sei Mia…… L’Amore che non c’era: Polizia contro il femmincidio

"Tu Sei Mia…… L’Amore che non c’era". E' questo il titolo della conferenza che si è svolta questa mattina tra la Polizia di Stato e i giovani studenti di Noto. Gli agenti hanno provato a dare una chiave di lettura del fenomeno chiamato femminicidio, in netto aumento negli ultimi mesi. L'aguzzino spesso è una persona molto vicina alla vittima e ha una personalità molto fragile.

La persecuzione psicologica è della stessa intensità di quella fisica, a volte viene soltanto una prima dell'altra. Spesso le minacce di suicidio nascondono in realtà una minaccia velata di omicidio, è solo un modo per comunicare all’altra parte “se mi lasci sono pronto ad uccidere”. Denunciare diventa quindi l'unica soluzione possibile.

La vittima che denuncia i fatti di violenza domestica, potrà usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalle sue condizioni reddituali.