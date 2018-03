Siracusa, la Polizia visita asilo nido: è grande festa per i piccoli

Una grande festa quella che i bimbi dell’asilo nido “Celentano”, in via Basilicata a Siracusa, hanno riservato alla Polizia di Stato in visita questa mattina ai piccoli allievi. L'iniziativa rientra nell'ambito della cosiddetta Polizia di prossimità.

Immediato il feeling tra i bambini e gli Agenti, i quali li hanno anche permesso di salire a bordo dell’autovettura di servizio.