Noto, furto in campagna: denunciato 27enne

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato A.S., 27 anni, residente a Rosolini, per il reato di ricettazione. L'uomo è ritenuto il presunto responsabile di un furto avvenuto giorno 11 marzo in contrada Patro. A essere asportati sono stati: una serie di lampioni, dei paletti per la recinzione, una sedia e gli stipiti degli ingressi dell’abitazione rurale in travertino e pietra locale.

Sul posto gli agenti hanno setacciato la zona circostante, e hanno rinvenuto nel terreno accanto l'intera refurtiva. Immediato il collegamento con il proprietario terriero che oggi risulta indagato. Quest'ultimo non ha saputo fornire spiegazioni certe alla Polizia e ha riversato tutta la responsabilità sul muratore che eseguiva i lavori edili.

Il proprietario terriero, però, ha già un passato con svariati furti in abitazione. La refurtiva è stata restituita la legittimo proprietario, l'uomo è stato denunciato per ricettazione.