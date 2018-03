Siracusa, domenica mezzi fuori da Ortigia

Entrano nel vivo le domeniche ecologiche in Ortigia: giorno 18 marzo, dalle 9 alle 12, auto e moto fuori dall'isolotto di Ortigia anche per i residenti.

I mezzi provenienti da via Malta, all'intersezione con riva Darsena, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra e all'intersezione con corso Umberto sempre a sinistra su quest'ultimo. Durante la fascia oraria interessata verranno sospesi inoltre i servizi di bus navetta in Ortigia. Nel corso della mattinata si terranno due eventi: il primo è una gara di pesca sportiva, che si terrà alla Marina; il secondo è “Run days”, una gara podistica organizzata da Decathlon.

"Sarà il primo esperimento di “Domenica ecologica” che nelle intenzioni della Amministrazione dovrebbe trovare un seguito in qualche altro appuntamento nei prossimi mesi. Intanto vediamo di capire l'impatto che questo primo esperimento avrà su cittadini, residenti e turisti" - dichiara l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Raimondo.