Noto, mamma minaccia figlia perchè lesbica: interviene Arcigay

Un lieto fine per il dramma che si è consumato ieri a Noto, dove una mamma ha minacciato la figlia 'colpevole' di amare un'altra donna.

“Dopo un confronto fra la titolare e Arcigay - dice Armando Caravini, presidente Arcigay Siracusa - la stessa ha contattato la ragazza per ricominciare un percorso lavorativo”.

“Ringraziamo l'attività commerciale, dove lavora la giovane - dice ancora Caravini - per averci accolto e per aver compreso la situazione dando una possibilità concreta alla ragazza ed adesso sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio”.

“Ero molto dispiaciuto - conclude dicendo Caravini - perché il lavoro è libertà, indipendenza, ed oggi almeno questo l'abbiamo ottenuto”.