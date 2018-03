Siracusa, Valeria Troia presenta il movimento civico “Prossima”

Si chiama "Prossima" il movimento civico che sarà presentato domenica, 18 marzo, alle ore 10.30, nella sede di via Piave 122. Coordinatrice Valeria Troia, ex assessore della Giunta comunale

"La politica non può mai derogare dagli obblighi che ha nei confronti dei cittadini – sottolinea la coordinatrice del movimento – Bisogna ritornare per le strade nel quotidiano ed essere strumento per la gente e per il territorio. Tocca anche ai noi stessi cittadini – conclude Valeria Troia – impegnarci perché la città sia autenticamente una comunità che cresce insieme, si confronta e si alimenta del coraggio di ognuno".