Siracusa, riqualificazione Autodromo: De Simone chiede l'aiuto della Ferrari

Il presidente della Consulta comunale, Damiano De Simone, punta in alto per la riqualificazione dell'Autodromo di Siracusa e scrive alla Ferrari.

De Simone chiede di poter discutere insieme "la formula - si legge in una nota - più idonea da valutare, attraverso l’Ente che presiedo, con l’Ente proprietario quale Ex Provincia Regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio dei Comuni, considerandone fondamentali le voci: “riqualificazione strutturale” e “gestione dell’impianto”, facendone sede ufficiale per prove tecniche auto e moto, tenendo conto dell’indotto commerciale che ne può derivare se si pensi all’eventuale costruzione di un Padiglione Ferrari – gadget, Food & Drink – con ludo-parco annesso, scuola auto e moto, salone convegni, area eventi, museo auto e moto e di storia della prestigiosa casa automobilistica, ma anche la costruzione di una struttura alberghiera pronta a ricevere personalità di rilievo ed istituzionali, atleti accompagnati dal proprio staff e gruppi-fan riconosciuti dalle case automobilistiche."