Melilli, ecco cosa prevede la bonifica dell'area ex Siteco

Avviato dall'Irsap, dopo il via libera del Ministero dell'Ambiente, l'iter per la bonifica dell'area ex Sietco a Marina di Priolo-Melilli.

"L’area, che ricade nell’agglomerato B3 della zona industriale, di proprietà del consorzio Asi Siracusa - si legge in una nota - potrà adesso essere sottoposta a caratterizzazione mediante carotaggi per la valutazione delle sostanze inquinanti che si trovano nel terreno e diventare così nuovamente appetibile per nuovi investimenti con l’insediamento di altre aziende. La stima approssimativa dei costi per effettuare il Piano di caratterizzazione, con fondi da reperire, che precede di fatto la bonifica vera e propria del sito, è di circa 150 mila euro.

Il Piano approvato dal Ministero - continua il documento - prevede l’esecuzione di indagini di caratterizzazione e collaudo degli interventi di bonifica dei siti contaminati, per verificare la presenza o meno di sacche di idrocarburi o altre sostanze altamente inquinanti, l’analisi preliminare della contaminazione nell’area dei campioni di suolo, top soil e acque sotterrane (per le indagini saranno utilizzati metodi riconosciuti a livello nazionale e internazionale). Qualora nel corso dell’esecuzione delle indagini fosse rilevata la presenza di rifiuti, il Piano prevede la loro rimozione e gestione in conformità con la normativa vigente in materia di rifiuti".