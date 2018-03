Pachino, individuati 140 stalli per le strisce blu in piazza Vittorio Emanuele

"Conclusi gli adempimenti comunali per le strisce blu: subito la gara d’appalto e in estate il servizio verrà attivato" - a comunicarlo è l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Gianni Scala. Sono 140 gli stalli individuati per le strisce in piazza Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe, e la sosta costerà 70 centesimi di euro ogni ora. Inoltre saranno installate le colonnine-parcometri digitali e multilingue.

Dopo la pubblicazione in Gurs partirà la gara d'appalto.