Rosolini, maggiore presenza delle forze dell'ordine con azioni specifiche

Maggiore presenza sul territorio di Rosolini con azioni specifiche da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza con il supporto di reparti speciali.

Questo quanto è stato assicurato oggi al sindaco Corrado Calvo durante l'incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per un esame della situazione nel territorio di Rosolini alla luce delle ultime intimidazioni ai danni di esponenti istituzionali.

"Il Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Questore - ha riferito il sindaco - hanno evidenziato come sul territorio si sta lavorando in modo mirato con una presenza costante, anche se questa non viene resa visibile ai cittadini. Diverse le indagini su episodi delinquenziali concluse e su altri, intense attività investigative in corso".