Siracusa, rubano piastre in ferro dallo scalo di Santa Teresa Longarini: denunciati

In tre sono stati denunciati dai carabinieri, questa notte, per furto di materiale ferroso dalla scalo ferroviario di Santa Teresa di Longarini.

I tre di 23, 20 e 16 anni, quest'ultimo incensurato, tutti siracusani, sono stati sorpresi a bordo di un veicolo cassonato con 200 piastre in ferro utilizzate per fissare i binari ferroviari alle travi e 50 bulloni in ferro, accantonati per un successivo utilizzo, per un peso complessivo di circa 1500 chili. La refurtiva è stata restituita ai responsabili della rete ferroviaria.