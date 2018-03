Rosolini, nascondeva in casa hashish: arrestato per spaccio

Prima il sospetto, poi la perquisizione domiciliare e infine l'arresto. E' finito in manette, ieri pomeriggio, Salvatore Garofalo, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All'interno della sua abitazione i Carabinieri hanno trovato 75 grammi circa di hashish, più il materiale necessario per la pesatura ed il confezionamento delle dosi.

Banconote di piccolo taglio potrebbero essere frutto dell'attività di spaccio. Il 48enne è stato condotto ai domiciliari.