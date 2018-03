Siracusa, raccolta differenziata: Scarso "cittadini ancora disabituati"

Una raccolta dei rifiuti differenziata che ancora non riesce a decollare. A dirlo è il presidente della Circoscrizione Ortigia, Salvo Scarso, sondando una situazione ancora precaria nel centro storico.

"C'è ancora - spiega Scarso - una vasta percentuale di residenti che continua a lasciare i rifiuti "spazzatura" nei siti dove prima si trovavano i cassonetti della raccolta, creando uno spettacolo indecente. Vorrei ricordare che la raccolta ormai, viene effettuata porta a porta e non si può più lasciare l'immondizia per le strade, con il rischio di essere multati dai vigili della Polizia Ambientale e da controllori volontari con pene pecuniarie non indifferenti".

Però tutti insieme ce la possiamo fare. Così Scarso esorta i cittadini a ritirare i mastelli in Piazza Minerva n.5 dove è stato istituito l'Ecosportello in collaborazione con l'IGM, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00.