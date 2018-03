Pachino, un'autovettura comunale per disabili e anziani

Questa domenica sarà consegnata, al comune di Pachino, un'autovettura per garantire la mobilità a diversamente abili, anziani e soggetti svantaggiati.

La cerimonia si svolgerà alle 11 in piazza Vittorio Emanuele, per poi spostarsi nei locali della Pinacoteca comunale di via Unità, dove Salvo Ravalli, campione augustano di canoa, consegnerà delle pergamene agli imprenditori pachinesi che hanno sostenuto il progetto "mobilità garantita".

Il mezzo sarà utilizzato per garantire la mobilità a tutti i cittadini con difficoltà motorie e disabilità e per raggiungere centri di cura, centri di aggregazione, centri riabilitativi, scuole, uffici.

"La sinergia tra l’ente pubblico e i privati - ha detto l’assessore al Welfare, Santina Baglivo – consentirà di garantire un servizio di fondamentale importanza per la nostra comunità e, soprattutto, per chi ha difficoltà motorie ed è impossibilitato a raggiungere i luoghi di cura. Il mio ringraziamento va a tutti gli imprenditori che contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa, hanno dimostrato sensibilità e solidarietà".

"Una conquista civile – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – che abbiamo sostenuto sin da subito siglando un protocollo d’intesa lo scorso luglio. Migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini svantaggiati è un altro obiettivo che è stato raggiunto da questa amministrazione".