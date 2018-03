Siracusa, ex Provincia: firmato decreto per 2,6 mln

ieri il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha firmato il Decreto con il quale vengono stanziati 2.601.879,03 euro per i lavoratori della ex Provincia regionale di Siracusa e 1.667.856,78 euro per quelli di Ragusa.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, che ricorda anche che "le somme sono state stanziate su mio emendamento lo scorso anno, nella Finanziaria della scorsa Legislatura".

Vinciullo bacchetta, inoltre, l’attuale Governo che "ha impiegato 2 mesi e mezzo per dare indicazioni per firmare un provvedimento che rende disponibili le risorse".