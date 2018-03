Noto, perseguita la figlia per la sua relazione omosessuale

Dovrà rispondere di atti persecutori la donna di Noto, denunciata ieri dalla Polizia.

A ricorrere alle forze dell'ordine la figlia, ritenuta "colpevole" di avere da 5 anni una relazione sentimentale con un'altra donna, sfociata in una vera e propria convivenza. La storia non è mai stata accettata dalla madre, tanto da indurre la figlia ad andare via di casa e intraprendere alla luce del sole la sua relazione con la compagna.

La madre, però, non si arrende e prende a perseguitare la figlia con telefonate, messaggi dal contenuto offensivo, arrivando anche a minacciarla di sfregiarla con l'acido o di investirla con l'auto.

L'ultimo episodio la sera dell’11 marzo: la madre si apposta dietro l’esercizio commerciale dove la figlia è stata assunta da poco e, il giorno dopo, si presenta in negozio inducendo i titolari a licenziare la figlia, pena una scenata pubblica. Inevitabile, per evitare problemi al negozio, il licenziamento in tronco della giovane.

Da qui segue il ricorso alla Polizia, che a seguito di approfondimenti investigativi, hanno denunciato la madre, diffidandola dall’avvicinarsi alla figlia.