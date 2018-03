Rosolini, il sindaco Calvo sollecita la convocazione assemblea del Cas

Convocazione immediata dell'assemblea dei soci del Consorzio Autostrade siciliane. Questa la richiesta del sindaco Corrado Calvo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Rosolini nell'ambito del Cas.

“Ci troviamo di fronte ad una situazione di estrema gravità - scrive il sindaco Calvo - che stride fortemente con lo stallo dei lavori nel tratto Rosolini - Modica dell'autostrada Siracusa - Gela. Occorre scongiurare in blocco, sine die, dei lavori e porre in essere ogni provvedimento utile a conseguire il completamento dei lotti interessati in tempi brevi, evitando che quanto accaduto possa interferire con il prosieguo dei lavori stessi. Non possiamo – conclude Calvo - non tenere conto che in questi cantieri vi sono interessate decine di imprese che già a causa del blocco dei lavori hanno subito gravi danni economici e vi sono, altresì, centinaia di lavoratori che sono stati licenziati e messa a dura prova la tenuta sociale per il clima di tensione che si è venuto a determinare”.