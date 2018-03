Nell'Agrigentino, dipendenti comunali indagati per truffa

Sette misure cautelari, obbligo di firma, ad altrettanti dipendenti del comune di Cianciana, nell'Agrigentino, che durante l'orario di lavoro, si assentavano per fare la spesa, stendere i panni e dare da mangiare agli animali da cortile. Il provvedimento cautelare del gip di Sciacca, su richiesta della Procura, è stato emesso dopo un'indagine di alcuni mesi condotta dai carabinieri di Cammarata e della stazione di Cianciana e cominciata nel febbraio 2017. Sono bastati alcuni pedinamenti e le immagini di due telecamere nascoste dentro e fuori dal Municipio, per smascherare quella che era divenuta oramai una prassi consolidata. Passare il badge ad inizio e fine orario lavorativo e uscire per occuparsi delle questioni private. È così che video e fotografie degli investigatori hanno documentato numerosi episodi di assenteismo da parte dei sette impiegati pubblici. L'accusa, per tutti, è quella, di truffa ai danni dello Stato e falsa attestazione di presenza in servizio.