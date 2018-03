Su Rai 3 un tuffo nella povertà di Priolo Gargallo

Crisi economica madre di tutte le crisi: culturale, sociale, politica e altro ancora. Le telecamere di Agorà, il programma televisivo in onda su Rai 3 questa mattina, si sono accese nella piazza di Priolo Gargallo. Promesse da parte dei politici mai mantenute, mancanza di un lavoro, troppi figli da mantenere e l'arte di arrangiarsi anche con pochi soldi e lavoretti in nero. Questa la fotografia che viene fuori da un piccolo paesino al collasso sotto tanti punti di vista.

In tanti alla giornalista della Rai hanno dichiarato di aver votato il Movimento 5 stelle proprio per cercare una via di fuga dalla disperazione. In studio il sindacalista Maurizio Landini parla del suo incontro a Siracusa della settimana scorsa a Palazzo Vermexio.