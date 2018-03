Siria, 8 anni di guerra: decine malati evacuati da Ghuta

Alcune decine di civili, tra i quali diversi malati, sono stati evacuati oggi dalla Ghuta orientale, l'enclave controllata dagli insorti e sottoposta agli attacchi delle forze governative siriane. Lo ha riferito il sito Syria Direct citando un dirigente di Jaysh al Islam, la più importante fazione ribelle, che afferma di avere raggiunto un accordo per l'evacuazione con la Russia e la Mezzaluna rossa siriana con la mediazione dell'Onu. Secondo il rappresentante degli insorti, Yasser Delwan, sono 55 le persone che sono potute partire, di cui 36 malati cronici, in maggior parte affetti da cancro o epatite. Delwan ha sottolineato che tra loro non ci sono feriti. Mentre l'agenzia russa Tass afferma che gli evacuati sono un centinaio, tra i quali alcuni feriti.

Si tratta della prima evacuazione medica dalla Ghuta da quando, il 18 febbraio, le forze governative hanno intensificato i bombardamenti, con un bilancio di oltre 1.000 civili uccisi e quasi 5.000 feriti, secondo Medici senza Frontiere.