Siracusa, il 20 marzo la presentazione degli spettacoli classici a Roma

Saranno presentati alle 12 del 20 marzo al teatro Argentina di Roma il cast e gli eventi speciali del 54° Festival al Teatro Greco di Siracusa.

Interverranno: Pier Francesco Pinelli, commissario straordinario della Fondazione Inda, Roberto Andò, direttore artistico del Festival

Silvia Calandrelli, direttore Rai Cultura e i registi Yannis Kokkos per “Edipo a Colono” di Sofocle, Emma Dante per “Eracle” di Euripide e Giampiero Solari per “I Cavalieri” di Aristofane oltre agli attori protagonisti delle tre nuove produzioni.