Siracusa, sub a pesca di ricci nell'Area Marina Protetta

Sub in azione questa mattina a Punta della Mola, all'interno della zona C dell'Area Marina Protetta del Plemmirio.

La segnalazione alla sala operativa della Capitaneria è arrivata da parte dell'ente gestore. Sul posto è stata inviata una pattuglia: il sub, identificato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. I ricci sequestrati, circa 350, sono stati rigettati in mare.