Rosolini, interventi straordinari su alberi delle vie cittadine

Interventi di potatura e manutenzione degli alberi delle vie cittadine, a Rosolini. Operai al lavoro in via Manzoni, via Bellini, via Sipione, via Rimembranza, dove sono presenti alberi di arance amare. In questo zone si stanno raccogliendo le arance e si sta procedendo alla potatura e allo sfoltimento degli alberi .

“Le piante - afferma l'assessore all'Ecologia Di Lorenzo - sono il polmone verde della città, ma necessitano di cura ed interventi periodici di contenimento dei rami e del fogliame e dei frutti prodotti innanzitutto per evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti, ma anche per rendere concreta quella attività di cura e miglioramento del decoro urbano, che è obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale”.