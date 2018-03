Rosolini, cantieri di servizi: il comune lancia manifestazione d'interesse

Il Comune di Rosolini ha inviato la propria manifestazione d'interesse per i fondi regionali ai fini dell'istituzione di cantieri di servizi.

"Coerentemente alle nostre linee programmatiche – afferma il Sindaco Corrado Calvo - in un momento di crisi generale e di preoccupante malessere sociale non possiamo non cercare di sfruttare tutte le occasioni che ci vengono poste. Una volta finanziati ed attivati, i cantieri costituiranno un’ulteriore una boccata di ossigeno per tanti che oggi faticano a trovare un'occupazione data la difficile congiuntura economica che interessa il nostro territorio".