Siracusa, amministrative: Zappulla "Sosterrò lista civica per il bene della città"

Una svolta vera e reale, un cambiamento radicale. Con queste parole l'ex deputato nazionale Pippo Zappulla, Articolo 1 - Mdp, annuncia la corsa di un altro progetto civico alle prossime elezioni amministrative.

"E poi - dice Zappulla - servono parole inequivocabili e proposte concrete sulla tutela ambientale, su Ortigia, sull'Inda, sul recupero e il rilancio degli altri quartieri e della periferia, sui beni culturali e sul turismo, sul piano dei trasporti, sulle politiche sociali, sulla gestione pubblica dell'acqua e sulla raccolta differenziata. È fondamentale, inoltre, l’attivazione di un tavolo permanente con le forze sociali e professionali, per affrontare l’emergenza più grave: il lavoro che manca e i giovani senza futuro".

Si tratta di "un programma chiaro di discontinuità e cambiamento può essere in grado di aggregare un vasto fronte culturale e sociale, per costruire la comunità politica e civica per la Siracusa dei prossimi 5 anni" - spiega.