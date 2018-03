Siracusa, via Logoteta: tombino ancora da ripristinare

Rimane un pericolo per la pubblica incolumità il cedimento del tombino di fognatura che si trova in Via Logoteta angolo Via Attanasio.

A tornare sulla vicenda a 4 mesi dalla segnalazione è il consigliere della circoscrizione Ortigia, Salvatore Gibilisco.

distanza di quattro mesi nulla è cambiato!

"Adesso si stanno staccando le mattonelle in cemento accanto alla lastra di ferro posta a copertura del tombino - scrive il consigliere - e la pazienza dei residenti è ormai terminata, anche perché ad ogni passaggio di macchina, soprattutto nelle ore notturne, il rumore della lastra è assordante".

Da qui l'appello rivolto al sindaco per risolvere un problema A questo punto mi rivolgo al Sig. Sindaco Giancarlo Garozzo affinchè si premuri a risolvere questo vergognoso problema che si trascina da diversi mesi.