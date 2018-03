Noto, lite in famiglia: 49enne riceve ammonimento del Questore

U n uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, destinatario di un Ammonimento del Questore di Siracusa.

Il 16 gennaio scorso, a seguito di un'accesa discussione con la convivente, è stato richiesto l'intervento di una Volante. La donna è stata trovata asserragliata in bagno con le due figlie in tenera età. La discussione, secondo quanto riferito, era stata scatenata dalle spese per la riparazione dell’auto. La vicnda è stata segnalata al Questore che ha fatto notificare all'uomo il provvedimento di ammonimento come prevede la normativa vigente in tema di violenza domestica.