Siracusa, Polizia chiude minimarket dopo esposto

La Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito la chiusura, per 5 giorni, di un minimarket in Via Isonzo, in Borgata, divenuto abituale ritrovo di pregiudicati dediti al consumo di alcolici.

La misura scaturisce a seguito di un esposto presentato da residenti ed esercenti al Commissariato di Polizia “Ortigia”