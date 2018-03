Prospettiva Priolo Gargallo incontra Cna per approfondire ascolto con cittadini

Mancanza di lavoro uno dei primi problemi della città di Priolo Gargallo. Questo il primo elemento estrapolato dai test elaborati da Prospettiva Priolo Gargallo e sottoposti ai cittadini per una intensa fase di ascolto.

Per dialogare con artigiani e piccoli imprenditori è stato fissato un incontro con Cna Siracusa per sabato 17 marzo.

"L’occasione sarà utile – dichiara Alessando Biamonte, ideatore di Prospettiva Priolo Gargallo – anche per informare i giovani proprio sulle nuove possibilità destinate a chi vuole creare impresa partendo da un’idea".