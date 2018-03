Siracusa, domani "Einaudi Pi greco day"

Si terrà domani la prima edizione dell’ "Einaudi Pi greco day" organizzato dall'Istituto Einaudi per celebrare anche a Siracusa Archimede.

Il programma è ricco di appuntamenti: dalle 8.30 nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio, conferenza dal titolo: “Archimede: matematico, scienziato, inventore”, tenuta dallo studioso Umberto Di Marco. Sempre nella mattina, “caccia al tesoro” con il coinvolgimento di squadre di studenti che rispondendo a dei quesiti di matematica e scienze posizionati lungo un percorso di 3,14 chilometri in Ortigia potranno accaparrarsi delle tessere che serviranno per completare lo “stomachion” archimedeo. In contemporanea alla Marina ”mini corsa” archimedea di 3,14 chilometri e gare di corsa veloce di 314 metri.

Nello stesso giorno alcune classi visiteranno il tecnoparco e il Teatro Greco mentre altre effettueranno approfondimenti su scienza, arte e matematica archimedea con visioni di film e costruzione dei solidi archimedee.

L’”Einaudi Pi greco day” si concluderà con un flash mob a Riva della Darsena accanto alla statua in bronzo di Archimede.

Nel nuovo edificio dell'Einaudi di contrada Pizzuta sarà costituito un centro studi archimedeo che vuole diventare punto di riferimento per ulteriori approfondimenti sul grande scienziato siracusano.