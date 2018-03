Siracusa, domani manifestazione della Polizia Penitenziaria

E' indetta per domani mattina, dalle 9 in poi, una manifestazione davanti al carcere di Siracusa, in Via Monasteri 20, a firma del sindacato Ugl. Tra le rivendicazioni la carenza di personale di polizia penitenziaria, mancato confronto tra la direzione e il sindacato, turni di lavoro eccessivi, continue aggressione da parte dei detenuti nei confronti degli agenti, automezzi insufficienti e usurati, carenza strutturali, divise indecorose.