Vinciullo: "90 milioni di euro per i cantieri di servizio per gli Enti di Culto e per i Comuni"

Sono stati approvati dalla Regione siciliana finanziamenti per un totale di 90 milioni di euro. La cifra dovrà essere suddivisa in due. I primi 50 milioni serviranno per l’istituzione di cantieri di lavoro, a favore dei Comuni con numero di abitanti inferiore a 150.000, quindi anche Siracusa. Il resto servirà per i cantieri di lavoro a favore di Enti di Culto siciliani.

A dare la notizia l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo: "Nonostante il ritardo con cui il Cipe ha provveduto ad approvare la norma voluta dal Parlamento siciliano, nonostante gli oltre 4 mesi con i quali la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Deliberazione del Cipe, finalmente - ha detto Vinciullo - giunge a conclusione un percorso che mi ha visto essere in assoluto il protagonista del provvedimento, perché sono stato il relatore e il presentatore degli emendamenti e il Presidente della Commissione che ha approvato il provvedimento".