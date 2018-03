Pachino, Scivolaneve e Maucini: lavori per 1 milione di euro

Fare una scaletta di lavori urgenti da svolgere in una situazione di fondi limitati. Tra questi anche riqualificazione delle strade provinciali Cozzo Flua - Scivolaneve e Maucini – Pachino e rifacimento guard rail sulla Marzamemi – Portopalo.

L'accordo è stato preso tra il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, e la commissaria straordinaria del Libero Consorzio di Siracusa, Carmela Floreno.

Tutto dovrebbe cominciare in primavera, quando saranno appaltati i lavori. I costi sono per Scivolaneve per 570 mila euro e della Maucini – Pachino per 470 mila euro, mentre sulla Marzamemi – Portopalo verrà sostituito il guard rail per una spesa di 600 mila euro.

"A seguito di una mia sollecitazione – ha dichiarato il sindaco Bruno – per le condizioni gravissime della viabilità, il nuovo commissario ha illustrato il piano di intervento nella zona sud che sarà corposo e rapido, confermando gli impegni assunti l’anno scorso con il suo predecessore, Arnone".

"Continuerò – ha sottolineato il sindaco Roberto Bruno – a monitorare le strade provinciali fin quando saranno effettuati gli interventi e saranno rese più sicure e in condizioni migliori di percorribilità, sia per le autovetture che per i mezzi di trasporto dei prodotti ortofrutticoli che fanno spola nelle aziende del nostro territorio. Inoltre, ho chiesto al Libero Consorzio la progettazione di un nuovo asse viario che comprenda il rifacimento integrale della Marzamemi – Chiaramida e Cozzo Flua – Scivolaneve, attingendo proprio per la presentazione, alle risorse stanziate con il fondo di rotazione recentemente istituito dalla Regione".