Augusta, incidente stradale sulla SS 114: due i feriti

E' di 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16,30 sulla SS 114.

Due i mezzi coinvolti, che viaggiavano entrambi in direzione di Siracusa: una Bmw e una Nissan. Ad avere la peggio il conducente e la passeggera della Nissan, rispettivamente un uomo di 61 anni e una donna di 55, entrambi residenti a Siracusa. Per loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.