Siracusa, Pd dalla sconfitta alle Nazionali alle prossime amministrative

Pronto ad avviare una seria riflessione sulle ragioni della sconfitta alle elezioni nazionali dello scorso 4 marzo e a cominciare un ampio dibattito in vista delle imminenti elezioni amministrative. Così si legge in una nota congiunta del Pd siracusano cittadino e provinciale che convocherà a breve i suoi dirigenti. Nella nota a firma dei segretari provinciale e cittadino, Lo Giudice e Monterosso, viene appoggiata l’ipotesi di un progetto civico "per riportare il ragionamento sui bisogni primari dei cittadini in termini di servizi" e viene presa in considerazione una candidatura condivisa dal PD e da altre liste della coalizione di centrosinistra".