Canicattini Bagni, autocarro in comodato dal Libero Consorzio

E' stato firmato il contratto di comodato d’uso di un autocarro tra il Libero Consorzio Comunale e il Comune di Canicattini Bagni.

Il contratto prevede l’affidamento per quattro anni al Comune di Canicattini Bagni, da parte del Libero Consorzio, del mezzzo con relativa attrezzatura (pala caricatrice, barra taglia siepi, lama per sgombero neve e spargi sale) da utilizzare a supporto della protezione civile in caso di eventi eccezionali sul territorio comunale e in quello dell’Unione dei Comuni, valle degli Iblei, zona montana.