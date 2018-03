Lentini, deteneva in casa monete del IV – III secolo a.C.: denunciato per ricettazione

Aveva in casa 35 monete in bronzo e 1 lucerna in terracotta, di epoca greca (IV – III sec. a.C.). Il rinvenimento dei Carabinieri della Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa è avvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’operazione si inserisce nel quadro di una sistematica azione di monitoraggio dei siti dell’e-commerce, utilizzati anche per il commercio illecito di beni archeologici così come di oggetti d’antiquariato e di opere d'arte contemporanea.

E' stato un lentinese di 34 anni a pubblicare un annuncio di vendita di alcune monete archeologiche, il cui possesso è disciplinato da una specifica normativa di settore. L’uomo, che deteneva illegalmente tali beni, è stato denunciato per ricettazione.