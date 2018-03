Siracusa, extracomunitario con grave trauma cranico trovato nei pressi del porticciolo di viale Montedoro

E' arrivato questa notte al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa con un grave trauma cranico, che ha reso necessario il suo trasporto in elicottero presso la struttura specializzata “Santa Sofia” di Palermo. Il ferito è un extracomunitario del quale non si conosce, al momento, l'identità, visto che era sprovvisto di documento. Dell'accaduto vengono informati i Carabinieri che avviano le indagini del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il ferito: dai primi accertamenti è emerso che una turista passeggiando assieme al marito, ha notato l’extracomunitario riverso a terra nei pressi della battigia del porticciolo di viale Montedoro, e ha allertato immediatamente i soccorsi.