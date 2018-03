Siracusa, parcheggio interno Umberto I°: controlli affidati ai Vigili urbani

Convenzione stretta tra Comune e Asp per metter fine al parcheggio selvaggio e alla presenza di parcheggiatori abusivi nell'area interna di pertinenza dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Saranno i vigili urbani a controllare che tutte le norme siano rispettate per consentire un'adeguata sosta e viabilità. L'area, ovviamente rimane di proprietà dell'Azienda sanitaria che si dovrà continuare ad occuparsi della sua manutenzione così come della modifica, integrazione e installazione della segnaletica verticale e orizzontale. Tutti i proventi delle multe elevate per la violazione delle regole del Codice della strada, spetteranno al Comune. La convenzione, della durata di 5 anni, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio on line dei due enti.