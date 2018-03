Pachino, predisposto piano anti randagismo dal Comune

Giro di vite sul problema del randagismo a Pachino da parte dell'amministrazione comunale.

Ad annunciarlo è l’assessore al Welfare e alla Sanità, Santina Baglivo.

"A breve –fa sapere l'assessore – sarà attivato uno stallo provvisorio per i randagi (e in sinergia con il servizio veterinario dell’Asp verrà anche istituita una squadra per la cattura degli animali) in attesa che venga concluso l’iter per la costruzione del canile municipale, che è una delle opere in cantiere. A giorni partirà una forte campagna di sensibilizzazione contro il randagismo, attraverso la diffusione di manifesti con cui sarà richiesta la segnalazione e la relativa microchippatura dei cani all’anagrafe canina. In una seconda fase disporremo dei controlli a cura degli agenti della polizia municipale".