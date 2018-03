Siracusa, nel degrado marciapiedi viale Scala Greca

Le condizioni di degrado dei marciapiedi di viale Scala Greca a Siracusa al centro di un'interrogazione urgente che il consigliere comunale di Progetto Siracusa Salvo Sorbello ha rivolto all’amministrazione.

“Il viale rappresenta una delle vie d’ingresso alla nostra città - scrive - ed è peraltro un’arteria molto trafficata. Dopo anni di impegno, che mi hanno visto in prima fila per un’opera indispensabile per garantire la sicurezza delle persone, siamo riusciti a realizzare almeno una parte dei marciapiedi, mentre per l’altra parte, fino al Belvedere di Targia, pur essendo pronto il progetto, non è stata purtroppo valutata come una priorità".

Viene chiesto perché non si provvede neppure alla manutenzione sia del verde che dei muretti laterali, il cui rivestimento che si staccando.