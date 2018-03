Bicocca-Augusta, sciopero per mancati stipendi

Due mesi di ritardo sulle retribuzioni dei lavoratoli edili impegnati per la messa in sicurezza e velocizzazione della tratta ferroviaria Bicocca-Augusta.

"E' una situazione che va avanti da molto tempo - spiegano i segretari provinciali Fenel-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Saveria Corallo,Paolo Gallo e Salvo Carnevale - e i lavoratori, per puro senso di responsabilità, hanno sempre deciso di soffrire in silenzio, consci della delicatezza dell'opera e dei rigidi vincoli imposti dai tempi di realizzazione, legati al traffico ferroviario. Ma dopo le promesse non mantenute rispetto all'assemblea della scorsa settimana dove avevamo concordato i tempi per accorciare le distanze su quanto maturato, stamattina si è deciso di incrociare le braccia fin quando non verrà erogato il mese di gennaio".

Gli esponenti sindacali puntano l'indice contro la forzatura di alcuni rappresentanti della impresa che, a loro dire, avrebbero messo in forse il rinnovo del contratto di lavoro in caso di partecipazione alla protesta.

Da qui la richiesta di intervento avanzata al gruppo Ferrovie.