Rosolini, incidente stradale: muore 30enne di Modica

Incidente mortale ieri sulla strada provinciale Modica-Rosolini. A perdere la vita Elena Roccasalva, 30 anni di Modica che viaggiava su una Ford Fiesta, condotta dal marito. L'auto è andata a sbattere contro un muro e per la donna non c'è stato nulla da fare. Il marito e il figlioletto sono ricoverati a Modica. Le loro condizioni non sono gravi.