Avola, furto in esercizio commerciale: due arresti

Avrebbero forzato la porta d’ingresso in alluminio di un'attività commerciale di Avola, ma sono stati pedinati e sorpresi dalla Polizia all'interno dell'esercizio. Da qui il loro arresto.

Si tratta di Salvatore Bianca 55 anni di Noto e Paolo Iacono 41 anni di Avola, entrambi già noti alle forze di polizia, accusati di furto aggravato in concorso e porto abusivo di arnesi atti all’effrazione.

Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.