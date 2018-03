Il Siracusa scivola malamente in casa con la Casertana

Il Siracusa perde 0-1 con la Casertana e ai più la formazione messa in campo non è sembrata adeguata.

La gara è preceduta da un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Davide Astori seguito da un lungo applauso degli spettatori al capitano della Fiorentina tragicamente scomparso.

Poi la cronaca: al 31' il gol del vantaggio della Casertana: segna Gianluca Turchetta. Al 44' la Casertana va vicinissima al raddoppio:: Alfageme tutto solo davanti a Tomei calcia sul palo. Il primo tempo si chiude 1-0 per gli ospiti.

Nella seconda frazione di gioco Siracusa vicino al pareggio al 53' con Toscano che tira una gran botta da fuori, il pallone va alto di poco.

All'85' azzurri di nuovo molto pericolosi: colpo di testa di Catania sugli sviluppi di calcio d'angolo, la difesa della Casertana riesce a salvare sulla linea.

Dopo sette minuti di recupero la partita finisce 0-1 con grande delusione per i tifosi aretusei.